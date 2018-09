British Airways nel mirino degli hacker: rubati i dati di 380mila carte di credito

Un attacco hacker di quelli massicci ha colpito la compagnia aerea British Airways, con degli hacker che sono riusciti a rubare i dati di circa 380mila carte di credito. E' stata la stessa azienda ad annunciarlo, affermando anche che l'attacco è durato due settimane.

In particolare, gli hacker avrebbero forzato il sito e l'app della compagnia, riuscendo ad impadronirsi di parecchi dati sensibili, dallo scorso 21 agosto fino al 5 settembre. Insomma, una vicenda molto recente, che vedrebbe coinvolti anche altri dati degli utenti. Infatti, oltre alle informazioni legate alle carte di credito, sarebbero stati trafugati anche nomi, numeri di telefono e indirizzi.

La compagnia aerea ha detto di aver già contattato i clienti coinvolti, garantendo che i dati relativi ai passaporti e alle informazioni sui voli sono al sicuro. Oltre a questo, l'attacco si sarebbe ora concluso. Tuttavia, British Airways ha suggerito alle persone interessate di avvisare la propria banca o il fornitore della carta di credito.

Stando a quanto riportato da Repubblica, la National Crime Agency (Nca) non sta perdendo tempo e avrebbe spiegato di aver già "preso in mano il dossier dell'hackeraggio di dati e carte di credito alla British Airways". Pensate che questa agenzia è incaricata di intervenire nei casi più ad alto rischio per la sicurezza pubblica in Gran Bretagna.