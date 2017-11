Broadcom punta all'acquisto di Qualcomm per 130 miliardi di Dollari

Il produttore di chipha presentato un’offerta per rilevare il rivale, per la cifra record di 130 miliardi di Dollari. Qualora i dirigenti della compagnia americana dovessero accettare la cifra, si tratterebbe della più grande acquisizione mai portata a termine nella storia del settore della tecnologia.

Il presidente e CEO di Broadcom, Hock Tan, ha affermato che l’accordo “è interessante sia per gli azionisti che per entrambe le parti”, e potrebbe dare vita ad una compagnia in grado di dominare il settore, oltre che espandere la gamma di prodotti disponibili.

In un comunicato stampa diffuso a seguito della pubblicazione dei rumor, Tan ha affermato che “abbiamo presentato questa offerta convinti di ottenere l’approvazione da parte dei nostri clienti sparsi in tutto il mondo”. Broadcom, nello specifico, sta offrendo il denaro sia cash che in azioni da 70 Dollari l’una, il 28% in più rispetto al prezzo di chiusura del titolo dello scorso 2 Novembre.

A seguito della conferma, le azioni di Broadcom hanno registrato un aumento del 60%, mentre quelle di Qualcomm hanno vacillato.