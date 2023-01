Il brodo perpetuo è 'immortale': non finisce mai e si cucina per secoli

Conoscete i cosiddetti brodi perpetui? Stiamo parlando di quei brodi che non finiscono mai e vengono cotti per anni. Scopriamo l'insolita tradizione cinese e francese.

Questa volta non parliamo del brodo cosmico che ha dato origine all'Universo, ma di una tradizione culinaria cinese e francese che prevede la conservazione dei brodi per anni, decenni e in alcuni casi addirittura secoli. Si tratta di una tecnica conosciuta anche come pot-au-feu molto comune in epoca medievale all'interno delle locande.

Tuttavia, le prime testimonianze della pratica si trovano nella cucina cinese delle regioni Canton e Fujian, dove veniva preparato un "brodo madre" impiegato per bollire le carni; qui, la pentola non veniva mai svuotata e ne tantomeno il brodo gettato. Quest'ultimo veniva infatti conservato, alimentato e tramandato da generazione in generazione. Una pratica del tutto simile era presente anche nella tradizione popolare francese. Ma come deve essere conservato per poter essere perennemente utilizzato?

Il brodo deve essere sempre portato a ebollizione in modo tale da uccidere i batteri che diversamente a temperature più basse, potrebbero sopravvivere. Per quanto possa apparire strano, ad oggi il "brodo perpetuo" viene ancora utilizzato da grandi chef in diversi continenti, che ritengono inoltre che grazie al suo sovrapporsi di gusti e aromi accumulati nel trascorrere degli anni, diventi qualcosa di speciale e unico.

Michael Colameco, ex chef del Ritz Carlton di New York afferma: "Non è più semplicemente brodo, è la nota di base che dà intensità a piatti complessi". Vi sentite a disagio pensando di mangiare una pietanza cucinata per anni? Pensate che poteva andare molto peggio, considerando le zuppe fatte di sangue che bevevano gli spartani e che oggi farebbero quantomeno discutere.