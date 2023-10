Brodo di pollo e raffreddore: cura efficace o semplice palliativo?

Che si tratti di influenza, Covid o anche solo un banale raffreddore, preparare una bella ciotola di brodo di pollo caldo per una persona ammalata è una pratica comune in tutto il mondo da secoli. Ma si tratta davvero di un rimedio scientificamente sensato?

Quando si è ammalati spesso si tende a mangiare di meno poiché un’infiammazione alle vie respiratorie può ridurre lo stimolo della fame. Tuttavia, assumere le giuste sostanze nutritive è importante per riprendersi dalla malattia.

Contrariamente a quanto si crede, il brodo non è particolarmente ricco di nutrienti se si esclude qualche sale minerale. Tuttavia, il glutammato presente all’interno del brodo di pollo è sufficiente a conferirgli il caratteristico sapore ricco e "carnoso".

Questo gusto, chiamato umami, dona al brodo di pollo la capacità di stimolare l’appetito e può migliorare anche la digestione dei nutrienti (ed è anche il motivo per cui il tonno piace tanto ai gatti!).

Inoltre, un buon brodo è sicuramente un modo gustoso per assumere una buona quantità di liquidi, anch’essi importanti per ristabilirsi al meglio. È quindi grazie al suo sapore che il brodo facilita il percorso di guarigione, in un certo senso.

Il calore e i vapori del brodo possono poi aiutare a sciogliere il muco e liberare il naso e gola, facendoci sentire meglio almeno momentaneamente. Alcune ricerche sembrano indicare inoltre che bere il brodo riduce l’afflusso dei globuli bianchi nelle vie aeree superiori, riducendo l’infiammazione.

Insomma, il brodo non ha proprietà miracolose e non è da intendersi assolutamente come un medicinale ma il suo calore e il suo sapore continueranno a essere una compagnia più che gradita durante la prossima stagione influenzale.