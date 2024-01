Brondi Amico Supervoice è in sconto Solo Online da Unieuro

Al netto di quanto scontato nell'ambito dell'iniziativa Fuoritutto di Unieuro, vale la pena tornare a dare un'occhiata a quanto proposto in offerta in ambito Tech dalla popolare catena. Infatti, quest'ultima ha messo in sconto anche il telefono per anziani Brondi Amico Supervoice.

Più precisamente, il dispositivo viene ora proposto a un prezzo pari a 79,99 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che generalmente il costo consigliato per il prodotto ammonterebbe invece a 99,99 euro. Questo significa che, a conti fatti, si fa riferimento a uno sconto di 20 euro.

Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di una buona occasione per coloro che sono alla ricerca di un telefono per anziani, magari da regalare a chi ha bisogno di mantenersi in contatto con gli altri ma non riesce purtroppo a fare uso al meglio dei moderni dispositivi. In ogni caso, vale la pena notare che l'offerta rientra nell'iniziativa promozionale Solo Online di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 14 gennaio 2024.

Avrete insomma qualche giorno a disposizione, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter eventualmente usufruire dello sconto. Per il resto, se vi interessa approfondire maggiormente il prodotto coinvolto, potreste voler fare riferimento direttamente a quanto esplicitato sul portale ufficiale di Brondi.