Il nome Brontosauro torna finalmente ad essere usato, ecco perché è andato in disuso

Gli appassionati possono festeggiare il ritorno del nome "Brontosauro". Questo gigante dal lungo collo e dalle lunghe code, noto come sauropode, è stato per lungo tempo uno dei dinosauri più celebri. Tuttavia, per più di un secolo, il nome è stato messo da parte dalla comunità scientifica.

Tutto questo fino a quando, nel 2015, alcuni ricercatori hanno suggerito di "resuscitarlo". Ma come è avvenuto questo sorprendente ritorno?

La storia inizia nel 1879, quando il paleontologo Othniel Charles Marsh scoprì lo scheletro di un dinosauro a collo lungo nel Wyoming. Questo gigantesco erbivoro, vissuto durante il periodo Giurassico circa 150 milioni di anni fa, fu battezzato Brontosauro excelsus. Tuttavia, nel 1903, il paleontologo Elmer Riggs notò che il B. excelsus era molto simile a un altro dinosauro, l'Apatosauro ajax, scoperto da Marsh in Colorado nel 1877.

Le differenze tra i due dinosauri sembravano così minime che gli scienziati decisero di raggrupparli nello stesso genere. Poiché l'Apatosauro era stato nominato per primo, le regole della nomenclatura scientifica hanno favorito il mantenimento del suo nome, portando al pensionamento del nome Brontosauro. Più di cento anni dopo, i ricercatori hanno suggerito di rivitalizzare il Brontosauro come genere a sé stante.

Uno studio del 2015 sui sauropodi, pubblicato sulla rivista PeerJ, ha scoperto che i fossili originali di Apatosauro e Brontosauro potevano essere abbastanza diversi da classificarli come gruppi separati. Lo studio, che ha esaminato 477 caratteristiche fisiche di 81 esemplari di sauropodi, mirava inizialmente ad analizzare le relazioni tra le specie della famiglia dei Diplodocidae, che include Diplodocus, Apatosauro e, ora, Brontosauro.

Gli scienziati hanno scoperto che il collo del Brontosauro era più alto, più stretto e più piccolo rispetto a quello dell'Apatosauro. Lo studio ha suggerito tre specie conosciute: B. excelsus, B. parvus e B. yahnahpin. Emanuel Tschopp, autore principale dello studio e paleontologo dei vertebrati ora all'Università di Amburgo in Germania, ha detto a Live Science che gli scienziati non avrebbero potuto fare questa scoperta 15 o più anni prima dello studio; solo di recente i ritrovamenti di dinosauri simili ad Apatosauro e Brontosauro hanno aiutato a rivelare ciò che rendeva questi gruppi unici.

A proposito fan di Jurassic Park, sapete che in Congo si pensava che ci fossero i dinosauri?