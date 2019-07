Il browser Brave vuole farci guadagnare per gli annunci pubblicitari visualizzati sui siti

Interessante progetto lanciato dagli sviluppatori del browser Brave. Come noto, inserzionisti infatti possono inserire i token in un portafoglio virtuale ogni qualvolta gli utenti visualizzano un determinato tipo di annuncio pubblicitario. La novità però prevede la possibilità di riscattare tali token e trasformarli in denaro.

Il tutto avviene tramite la piattaforma Uptold. Se ci si iscrive, il sistema di annunci di Brave verserà il 70% delle entrate generate dagli annunci pubblicitari in un wallet virtuale. Tali pagamenti verranno inizialmente effettuati sotto forma di token BAT, che utilizzano una piattaforma popolare nel mercato delle criptovalute per scambiare denaro tra editori, inserzionisti, utenti Brave e Brave stesso. Successivamente però si potranno riscattare in Euro o Dollari.

Chiaramente le cifre non sono esorbitanti: i colleghi di CNET hanno avuto modo di provare la feature e sostengono di aver guadagnato in diversi mesi 84 BAT, l'equivalente di circa 20 Dollari. L'idea però è interessante e potrebbe combattere il fenomeno del blocco degli annunci pubblicitari tramite estensioni come AdBlock, anche a discapito dei gestori dei siti web.

I BAT vengono accumulati in un wallet integrato nel browser. Nella giornata di martedì gli sviluppatori hanno iniziato a testare un nuovo sistema che consente di riscattare i BAT e trasformarli in soldi reali.

Attualmente la nuova funzione è disponibile solo nella versione Brave Nightly, l'equivalente della beta.