Quale browser occupa meno memoria? Di certo non è Google Chrome

Dopo aver passato in rassegna alcune tra le più impressionanti statistiche sull'utilizzo di Microsoft Edge, tra cui il sonante secondo posto nel mercato desktop dopo Google Chrome, torniamo a parlare di numeri, ma stavolta ci occuperemo dei più interessanti sul fronte dell'uso di risorse.

Dando un'occhiata a cinque tra i browser attualmente più utilizzati sul mercato, vale a dire Chrome, Edge, Firefox, Brave e Opera GX, un dato più di tutti potrebbe interessare chi ha sistemi dotati di poca memoria RAM.

I numeri raccolti da MSPowerUser riguardano per l'esattezza il consumo di RAM per l'apertura di 10 schede nella medesima finestra del browser e tutti oscillano tra i 900 e i 1000 MB, in generale.

Abbiamo Edge, ad esempio, con i suoi 900 MB, proprio come Brave. Più "pesanti" invece Firefox (900-950MB) e Chrome (900-1000MB), ma il vincitore è uno solo. Opera GX, infatti, è risultato seppur di poco il più parsimonioso di tutti, consumando appena 840-870MB. A questi valori assoluti, tuttavia, è bene affiancare degli aspetti più relativi.

Se Opera GX è in generale quello che usa meno memoria, infatti, a Edge va attribuito il merito di offrire feature incredibili tra cui le potenzialità di Bing AI al suo interno, risultando quindi il più leggero tra i browser per funzionalità esclusive.

Tra questi, Chrome è il più diffuso e in assoluto il più supportato, vanta la migliore ossatura nella gestione e sincronizzazione dei propri dati con l'account Google e offre tonnellate di addon.

Firefox, d'altro canto, può essere visto come il browser migliore sul fronte della sicurezza, pur mantenendo una discreta efficienza in termini di risorse.

Infine, anche Brave è ottimo per la sicurezza, sebbene non tra i migliori nella navigazione, ma vanta l'integrazione di una sua VPN gratuita. Insomma, la scelta in questo mercato di certo non manca.

