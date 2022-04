Il browser della privacy DuckDuckGo è su Mac in Beta, in arrivo anche su Windows

Da diverso tempo conosciamo bene il motore di ricerca focalizzato sulla privacy DuckDuckGo, particolarmente apprezzato da un numero contenuto - ma importante - di utenti. Ebbene, gli sviluppatori hanno annunciato ufficialmente l’arrivo del browser DuckDuckGo su Mac nella versione Beta.

Il passaggio da motore di ricerca a browser desktop è stato già confermato dai creatori di DuckDuckGo ancora nel dicembre 2021, ma l’annuncio allora si limitò a una dichiarazione di intenti e non al debutto effettivo su Windows e Mac. Solamente in queste ultime ore abbiamo ottenuto la conferma definitiva del rilascio della Beta sui computer della Mela, mentre il sistema operativo di casa Microsoft la otterrà “a breve”.

Riprendendo parte del comunicato ufficiale, “la privacy non è qualcosa di cui hai bisogno solo in determinate situazioni o in quantità parziali, e non avere l’Internet che ti piace e di cui hai bisogno, ma con più privacy, non è un mito. In DuckDuckGo, semplifichiamo la privacy. […] Oggi siamo lieti di annunciare il lancio della versione beta di DuckDuckGo per Mac, con DuckDuckGo per Windows in arrivo”.

Esattamente come nel caso dell’app mobile, DuckDuckGo per Mac è la soluzione per la privacy all-in-one per la navigazione quotidiana senza impostazioni complicate, limitata a fornire un'esperienza privata senza interruzioni. Tra le funzionalità chiave troviamo la protezione dal pop-up dei cookie su circa il 50% dei siti Web, il blocco dei tracker, il motore di ricerca privato, il “Fire Button” per pulire tutti i dati di navigazione e la protezione delle e-mail, tutto sempre a costo zero. L’esperienza d’uso, così, si fa non solo sicura ma anche estremamente veloce.

Per accedere alla beta bisogna iscriversi alla lista d’attesa tramite l’app per smartphone Android e iOS, aprendo la sezione Impostazioni > DuckDuckGo Desktop App. Dopodiché, l’app invierà una notifica nel momento in cui DuckDuckGo fornirà un codice invito con link per il download del browser Desktop.