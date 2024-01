Quali browser verranno proposti da iOS 17.4 in Italia? C'è anche Ecosia

Vi ricordate del progetto Ecosia che pianta alberi? Ebbene, in queste ore si sta tornando a fare riferimento in modo importante a quest'ultimo per via delle novità europee in casa Apple. Infatti, la società di Cupertino ha annunciato quali browser verranno proposti in Italia da iOS 17.4.

A tal proposito, come indicato anche da MacRumors nella giornata del 26 gennaio 2024, Tim Cook e soci hanno rilasciato una lunga lista relativa a quelle che saranno le possibili scelte legate al prompt che comparirà a schermo la prima volta in cui gli utenti avvieranno Safari dopo l'aggiornamento. I browser coinvolti cambiano di Paese in Paese.

Per quel che riguarda l'Italia, la lista condivisa da Apple riguarda 12 possibili browser: Aloha, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Ivanti Web@Work, Onion Browser, Opera, Safari e You.com AI Search Assistant. Insomma, ci sarà un'ampia possibilità di scelta in questo ambito, grazie a quanto previsto dal DMA europeo.

Ricordiamo che il Digital Markets Act (DMA) entrerà in vigore il 6 marzo 2024, dunque ci si aspetta che iOS 17.4 arrivi per tutti a breve. Per il momento, nella giornata del 25 gennaio 2024 c'è stato il rilascio della prima Developer Beta, pensata per dare agli sviluppatori la possibilità di prepararsi anche all'apertura al sideload su iPhone. Insomma, quel che è certo è che si fa riferimento a una rivoluzione in casa Apple.