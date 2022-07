Brusco calo per le criptovalute: Bitcoin sotto i 20.000 Dollari, si salva solo Polygon

Dopo un sabato positivo per le principali criptovalute, negli ultimi tre giorni tutti i token hanno vissuto un rapido calo di prezzo, che nelle ultime ore ha portato Bitcoin nuovamente al di sotto dei 20.000 Dollari ed Ethereum pericolosamente vicino alla soglia dei 1.000.

La discesa di quasi tutte le criptovalute maggiori è iniziata nella giornata di domenica e, stando ai dati di CoinMarketCap, non sembra essersi ancora arrestata. Partendo come sempre da Bitcoin, non possiamo che sottolineare che la criptovaluta di Satoshi Nakamoto viene scambiata a 19.758 Dollari, il 3,65% in meno rispetto a 24 ore fa e praticamente in pari con la scorsa settimana, dopo che negli ultimi giorni sembrava che una risalita per il token fosse possibile.

Annulla completamente tutti i guadagni degli ultimi sette giorni Ethereum, che viene venduto a 1.068 Dollari, il 6,65% in meno di ieri e il 6,31% in meno su base settimanale, nonostante gli ultimi test sul Merge della blockchain Ethereum abbiano dato esito positivo.

Passando ai token dei principali exchange, invece, troviamo la criptovaluta di Binance BNB in perdita del 3,02% sia su base giornaliera che su base settimanale, ad un prezzo di 223,31 Dollari, mentre Cronos, token di Crypto.com, viene scambiato a 0,1122, il 4,19% in meno rispetto a ieri e il 3,18% in meno rispetto alla scorsa settimana.

Registrano infine perdite marcate anche XRP, Cardano e Solana, oltre a DogeCoin e Shiba Inu. I cinque token, infatti, sono rispettivamente venduti ai prezzi seguenti:

XRP: 0,3124 Dollari, il 3,54% in meno rispetto a ieri e il 3,10% in meno rispetto a martedì scorso.

Cardano: 0,431 Dollari, il 5,02% in meno rispetto a ieri e il 6,09% in meno rispetto a martedì scorso.

scorso. Solana: 33,57 Dollari, il 4,49% in meno rispetto a ieri e il 3,97% in meno rispetto a martedì scorso.

DogeCoin: 0,06173 Dollari, il 5,36% in meno rispetto a ieri e l'8,91% in meno rispetto a martedì scorso

scorso Shiba Inu: 0,00001025 Dollari, il 5,99% in meno di ieri e lo 0,62% in meno su base settimanale.

Sorride invece Polygon, il cui token MATIC rimbalza del 5,34% su base giornaliera e addirittura del 12% circa su base settimanale. Probabilmente, l'ottimo risultato della criptovaluta dipende dall'esodo verso Polygon di vari progetti legati a Terra.