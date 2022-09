Ci sarà una brutta crisi per PC e tablet nei prossimi anni: previsioni IDC

Gli analisti continuano a prevedere un futuro tutt’altro che roseo per il mondo della tecnologia: dopo il crollo del mercato smartphone previsto in Cina, gli analisti di IDC non hanno dubbi quando parlano di un calo importante nelle vendite di PC e tablet in tutto il mondo.

Stando all’ultimo Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker di IDC, infatti, le spedizioni globali di Personal Computer dovrebbero diminuire innanzitutto nel 2022 del 12,8% a un totale di 305,3 milioni di unità. Contemporaneamente, il mercato tablet dovrebbe vedere un calo delle spedizioni del 6,8% a 156,8 milioni di unità.

Comprendere le ragioni di questa presunta crisi è piuttosto semplice, in quanto riguardano anche il resto del mercato tech e, in fondo, anche automotive: l’aumento dell’inflazione globale, la normalizzazione dopo l’aumento degli acquisti degli ultimi anni, e i problemi della catena d’approvvigionamento che ancora si fanno sentire tra ondate di calore che mettono in ginocchio la Cina e lockdown sempre sul territorio del Dragone.

La notizia peggiore è che nel 2023 la situazione dovrebbe rimanere negativa a causa del continuo rallentamento degli acquisti da parte dei consumatori, ergo a causa del calo della domanda: “Si prevede che il mercato combinato di PC e tablet diminuirà del 2,6% nel 2023 prima di tornare a crescere nel 2024. […] La domanda a lungo termine sarà trainata da una lenta ripresa economica combinata con un aggiornamento dell'hardware aziendale mentre il supporto per Windows 10 si avvicina alla fine. Si prevede che anche le implementazioni educative e il lavoro ibrido diventeranno un pilastro per aumentare i volumi”, ha dichiarato Jitesh Ubrani, responsabile della ricerca per IDC Mobility and Consumer Device Trackers.

I primi segnali, peraltro, erano già giunti con i segnali di rallentamento del mercato tablet a metà 2022.