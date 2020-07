Brutta notizia per i fan Apple: il lancio di iPhone 12 è stato ufficialmente rinviato

Nel corso della conference call tenuta a seguito dell'annuncio dei risultati finanziari, il Chief Financial Officer di Apple Luca Maestri ha confermato i rumor emersi nelle ore passate ed ha annunciato che il lancio della nuova serie di iPhone verrà rinviato di alcune settimane.

Ciò vuol dire che, contrariamente a quanto avvenuto negli anni passati, probabilmente iPhone 12 non sarà presentato a Settembre e non vedrà la luce ad ottobre.

Non si tratta certo di una sorpresa in quanto nelle ultime settimane sono stati tanti i leaker che avevano preannunciato una notizia di questo tipo. Qualcomm anche ieri aveva confermato le indiscrezioni, nella relazione relativa ai risultati finanziari in cui parlava di un ritardo con il lancio di uno smartphone top di gamma 2020 5G.

A pesare sul rinvio di iPhone 12 c'è ovviamente la pandemia di Coronavirus che ha bloccato i lavori ed impedito agli ingegneri di volare in Cina per la scelta dei componenti e le ultime operazioni prima del via alla produzione, che secondo alcuni rumor sarebbe partita solo ad inizio Luglio con diverse settimane di ritardo rispetto alla tabella di marcia classica.

A questo punto appare sempre più improbabile il rumor che voleva Apple pronta a presentare gli iPhone 12 l'8 Settembre.