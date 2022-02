Brutta notizia: i ghiacciai della Terra contengono meno ghiaccio del previsto

Uno studio recente ha analizzato lo spessore e il movimento di oltre 250.000 ghiacciai di montagna mediante nuove tecniche di analisi ed è stato scoperto che, in realtà, c'è il 20% in meno di ghiaccio disponibile nei ghiacciai del mondo. Una cifra, soprattutto in un contesto di cambiamento climatico, davvero spaventosa.

Quasi due miliardi di persone infatti fanno affidamento sui ghiacciai e sul manto nevoso come principale fonte di acqua potabile... ma a causa dei cambiamenti del clima questi ghiacciai si stanno assottigliando giorno dopo giorno. Non solo: la scoperta di questo 20% in meno di ghiaccio ha dimostrato che l'acqua in molte parti del mondo si esaurirà prima del previsto.

Analizzando immagini satellitari, gli scienziati hanno impiegato oltre un milione di ore di calcolo per analizzare quasi 812.000 coppie di foto satellitari ad alta risoluzione. Il loro studio ha coperto il 98% delle aree del pianeta che sono state ricoperte di ghiacciai dal 2017 al 2018 (questo ghiacciaio dell'Everest ha perso 2.000 anni di ghiaccio in soli 25 anni).

Nelle Ande tropicali del Sud America, dal Venezuela al Cile, c'è il 23% di ghiaccio in meno rispetto a quanto stimato in precedenza, mentre le montagne himalayane in Asia hanno un terzo di ghiaccio in più rispetto alle stime precedenti. "Le comunità che vivono qui hanno bisogno di sapere per quanto tempo i loro ghiacciai continueranno a fornire acqua per potersi preparare", ha affermato infine Mathieu Morlighem, uno degli autori dello studio pubblicato sulla rivista Nature.

A proposito, questa è la quantità di ghiaccio che perdiamo ogni anno sulla Terra.