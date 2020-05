Brutte notizie per allergici: grandi quantità di polline rimangono in aria dopo le piogge

Brutte notizie per tutti coloro che sono allergici al polline: una nuova ricerca ha scoperto che la pioggia primaverile può generare più problemi di quanti ne risolva. Le misurazioni del polline nell'aria - durante e dopo le piogge primaverili - hanno riscontrato che i frammenti di polline possono rimanere sospesi nell'aria anche per 11 ore.

Sono stati osservati due effetti distinti: in primo luogo, la pioggia ha effettivamente soppresso interi chicchi di polline, proprio come previsto, ma le misurazioni del team hanno riscontrato un aumento significativo dei frammenti di granuli di polline. "Le persone sensibili al polline in stagione dovrebbero evitare di uscire all'aperto durante gli eventi di pioggia, in particolare i temporali, e per diverse ore dopo", afferma la chimica analitica Elizabeth Stone dell'Università dello Iowa.

I ricercatori nei primi anni Novanta hanno fatto alcune interessanti scoperte sul polline. Ad esempio, i pezzi più grandi di polline (impossibili da inalare) e anche quelli più piccoli tendono a rompersi in condizioni di umidità. Questo li fa frantumare in pezzi più piccoli chiamate "subpollen particles". La ricerca ha scoperto, inoltre, che il polline può essere trasportato fino ad altitudini 10 volte superiori, durante le tempeste.

Queste particelle sono molto più piccole e più leggere dei granelli di polline interi, e possono rimanere sospese nell'aria per un periodo di tempo più lungo. Così, i ricercatori hanno esaminato i livelli di polline durante e dopo una tempeste per verificare il danno. Il maggior numero di "subpollen particles" si è osservato durante una tempesta il 18 maggio, con un conteggio dei picchi di 1,3 milioni di particelle per metro cubo. Conteggio che si è poi ridotto a 400.000 particelle per metro cubo entro mezz'ora.

La scoperta, mostra che le persone allergiche al polline dovrebbero fare attenzione dopo la pioggia, poiché potrebbero avere un impatto respiratorio negativo. Questo piccolo scarabeo potrebbe essere molto utile alle persone allergiche al polline.