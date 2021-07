Brutte notizie in Amazzonia: la foresta pluviale adesso emette CO2

Secondo quanto riportato dai ricercatori sulla prestigiosissima rivista Nature, i cambiamenti climatici e la deforestazione hanno trasformato un'ampia fascia del bacino amazzonico in un grande emettitore di anidride carbonica (CO2). La foresta, uno dei più grandi alleati per la raccolta di questo gas serra, si sta trasformando in un "nemico".

Gli ecosistemi terrestri sono cruciali per ammortizzare l'assorbimento di CO2, che nel 2019 ha superato i 40 miliardi di tonnellate. Il bacino amazzonico contiene circa la metà delle foreste pluviali tropicali del mondo, ecosistemi particolarmente utili (e soprattutto molto più efficaci) per la raccolta dell'anidride carbonica.

Se l'Amazzonia, con i suoi 450 miliardi di tonnellate di CO2 intrappolate negli alberi e nel suolo, diventasse un emettitore di gas serra, invece che un raccoglitore, affrontare la crisi climatica diventerebbe un'impresa ancora più impegnativa.

Cosa causa questo cambiamento? "La deforestazione e il degrado delle foreste riducono la capacità dell'Amazzonia di fungere da pozzo di carbonio", osservano gli autori dello studio. Dal 1970, infatti, le foreste tropicali della regione sono diminuite del 17%, principalmente per ospitare i pascoli per l'allevamento del bestiame e le colture.

Così gli esperti hanno deciso di fare qualche sopralluogo e hanno utilizzato aerei per raccogliere quasi 600 campioni di CO2 e monossido di carbonio, dal 2010 al 2018, ad altitudini fino a 4,5 chilometri sopra il suolo della foresta. Attualmente l'Amazzonia nordoccidentale si trova in "equilibrio di carbonio"; l'Amazzonia orientale, specialmente durante la stagione secca, rilascia molto più CO2 di quanto ne riesca ad assorbire.

Non solo: secondo molti studi e scienziati, la foresta pluviale amazzonica si sta trasformando in una savana.