Brutte notizie: aumento livello del mare nelle coste più veloce del previsto, ecco perché

Le attuali previsioni dell'innalzamento del livello del mare sembrano aver ignorato un fenomeno importante che colpisce le regioni costiere: la subsidenza, ovvero un lento e progressivo sprofondamento dell'area, un fenomeno causato molto spesso anche a causa dell'attività dell'uomo. In poche parole, il peso delle città fanno affondare la terra.

Gli scienziati hanno esplorato lo stesso problema nel contesto limitato della San Francisco Bay Area, evidenziando come il peso colossale della regione la stesse facendo affondare progressivamente più in basso. Lo stesso problema si sta verificando nelle regioni costiere di tutto il mondo; ciò significa che oltre all'innalzamento del livello del mare, si deve considerare anche il lento sprofondamento della terra.

"Circa il 58 per cento della popolazione costiera mondiale vive sui delta dove la terra si sta abbassando", afferma l'ingegnere costiero Robert Nicholls dell'Università dell'East Anglia nel Regno Unito. Secondo i calcoli degli esperti dello studio, l'innalzamento relativo del livello del mare nelle regioni colpite sta avvenendo fino a quattro volte più velocemente: tra 7,8 e 9,9 mm all'anno.

Per evitare questi problemi, gli autori dello studio (pubblicato su Nature Climate Change) suggeriscono che si debba fare qualcosa per evitare la subsidenza, insieme ovviamente alle politiche esistenti che lavorano per mitigare la crisi climatica. Alcuni paesi del mondo hanno già risolto, in parte, alcuni problemi legati allo sprofondamento della terra, come i Paesi Bassi, il Giappone e la Cina.