Brutte notizie per i fan di Star Wars: la spada laser prodotta da Disney non è in vendita

Lo scorso maggio, Disney ha annunciato una spada laser di Star Wars perfettamente funzionante, il cui sviluppo sarebbe in corso presso l'azienda. Molti fan, dopo la presentazione del gadget con un trailer dedicato, hanno iniziato a chiedere all'azienda di Topolino quando potranno finalmente acquistare la propria Lightsaber da Jedi.

Purtroppo, però, le notizie su questo fronte non sono affatto positive: Disney ha infatti confermato che la spada laser è un oggetto di scena riservato ai performer di Disneyland, che dunque non può essere acquistato dai fan. La Lighsaber verrà utilizzata nel nuovo hotel di Disneyland Star Wars: Galactic Starcruiser e in alcuni spettacoli del parco divertimenti, ma non sarà disponibile per il pubblico.

IGN, che ha ricevuto la conferma da Disney, dice che "Sfortunatamente, la spada laser non è stata pensata per l'uso da parte degli ospiti di Disneyland e per l'acquisto. È strettamente per l'uso da parte dei performer". La conferma di queste informazioni arriverebbe direttamente da Scott Trowbridge, capo della divisione parchi divertimento di Disney. I fan, negli scorsi mesi, avevano teorizzato che la spada laser fosse acquistabile solo a Disneyland a prezzi piuttosto elevati, ma le loro previsioni sembrano essere state fin troppo ottimistiche.

Tuttavia, per gli amanti di Star Wars sarà un sollievo sapere che la spada laser potrà essere utilizzata durante apposite sessioni di allenamento, incluse nel biglietto dell'hotel Star Wars: Galactic Starcruiser del parco divertimento Disney. Al momento, comunque, tutte le camere dell'hotel per i prossimi quattro mesi sono state prenotate, e il costo per notte dell'alloggio può arrivare fino a 4.800 Dollari a camera. Se non avete in programma di recarvi a Disneyland nell'immediato futuro, comunque, potete dare un'occhiata al nostro articolo sul funzionamento della spada laser di Disney.