Brutte notizie: questo ghiacciaio che proteggeva i ghiacci si è completamene distrutto

Secondo quanto riporta un comunicato stampa dell'Earth Institute della Columbia University, una sezione della piattaforma di ghiaccio Larsen in Antartide, soprannominata semplicemente "Larsen-B", si è appena frantumata in mille pezzi. Questa - così come potrete immaginare - non è sicuramente una buona notizia.

Le immagini dei satelliti della NASA hanno mostrato la piattaforma in frantumi da un periodo che va dal 19 al 21 gennaio. Questo ghiaccio ha contribuito a proteggere dal mare molti ghiacciai lungo la penisola antartica. Tuttavia, affermano gli esperti, le masse della zona sono adesso vulnerabili allo scioglimento accelerato che potrebbe aumentare ulteriormente il livello del mare.

In un nuovo studio, pubblicato nella rivista Remote Sensing of Environment, gli esperti non hanno ancora capito il motivo per cui la piattaforma Larsen-B si sia frantumata così rapidamente. Alcuni ritengono sia stata colpa della temperature estive più calde e i venti che trasportano aria calda ad aver agito sulla struttura.

"È difficile dire cosa abbia effettivamente causato la disintegrazione poiché il ghiaccio marino mostrava già crepe prima della rottura", ha affermato Stef Lhermitte, ricercatrice di geoscienze presso la Delft University of Technology. Il motivo potrebbe essere sconosciuto, ma l'evento rappresenta sicuramente una seria minaccia per i ghiacciai che venivano protetti da questo gigantesco iceberg.

Nel frattempo, lo scioglimento di ghiaccio polare sta deformando il nostro pianeta.