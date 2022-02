Brutte notizie: il ghiaccio marino antartico è ai minimi storici

Non è sicuramente una novità che negli ultimi anni il ghiaccio marino del mondo se la stia vedendo brutta e secondo alcuni studi potrebbe scomparire del tutto in estate nel 2035. Una nuova analisi, tuttavia, ha rivelato che la situazione è in realtà molto più grave di quanto si credeva in precedenza.

Secondo gli ultimi risultati del National Snow and Ice Data Center, il ghiaccio marino in Antartide ha ufficialmente raggiunto un minimo storico. In base a quanto emerso dai dati, il ghiaccio aveva una superficie di circa 1,9 milioni di chilometri quadrati, posizionandosi ben al di sotto del precedente minimo storico di 2,1 milioni di chilometri quadrati nel marzo 2017.

"È davvero una cosa senza precedenti", ha dichiarato al New York Times Marilyn Raphael, ricercatrice del ghiaccio marino antartico e professoressa di geografia all'Università della California. C'è da sottolineare che non è ancora chiaro cosa stia causando lo scioglimento del ghiaccio. Mentre per quanto riguarda l'Artico lo scioglimento è causato dalle acque circostanti più caldo, lo stesso non si può dire per il polo sud (Antartico).

Potrebbe essere una combinazione di elementi a causare questa riduzione del ghiaccio. Tuttavia, il recente calo è avvenuto molto più velocemente del previsto. "È successo così in fretta", ha dichiarato infine Raphael al NYT. "È questo ciò che lo rende insolito". A proposito, la perdita di ghiaccio in Antartide e Groenlandia è aumentata di sei volte negli ultimi 30 anni.