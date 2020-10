Brutte notizie: il ghiaccio marino artico non è riuscito a ricongelarsi quest'anno

Questa è la prima volta nella storia che il mare di Laptev, una regione al largo della costa della Siberia, non è riuscito a congelarsi in questo punto dell'anno. In genere, il ghiaccio marino nell'Artico si scioglie durante i mesi estivi e diventa nuovamente ghiaccio durante l'inverno.

Quest'anno, purtroppo, è stato particolarmente catastrofico per la regione, con un'ondata di caldo senza precedenti che ha portato le temperature fino a 10 °C sopra la media in Siberia a giugno. L'inverno, però, si avvicina e l'impatto della torrida estate di quest'anno sta diventando chiaro: il ghiaccio dell'Artico nel mare di Laptev non è riuscito a congelare, con gravi conseguenze per la regione polare.

Il ghiaccio di questa zona, infatti, trasporta sostanze nutritive attraverso l'Artico prima di sciogliersi definitivamente nello stretto di Fram, tra le Svalbard e la Groenlandia, in primavera. Quando il ghiaccio si congelerà, più avanti quest'anno, avrà meno tempo per addensarsi, aumentando la probabilità che si sciolga prima di raggiungere lo stretto di Fram.

Di conseguenza, il plancton in tutto l'Artico riceverà meno nutrienti, riducendo così la loro capacità di rimuovere l'anidride carbonica dall'atmosfera, contribuendo all'effetto serra. "La mancanza di congelamento questo autunno non ha precedenti nella regione artica siberiana", ha dichiarato Zachary Labe della Colorado State University in una e-mail al Guardian.

Il congelamento ridotto di quest'anno probabilmente produrrà ghiaccio più sottile; le possibilità che il prossimo anno si sciolga ancora prima sono alte. Un circolo vizioso è stato messo in moto e il tempo stringe: si deve fare qualcosa per ridurre le emissioni e salvare il ghiaccio marino artico.