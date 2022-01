Brutte notizie per Google Pixel Fold: uscirà solo negli Stati Uniti?

Google Pixel Fold è un telefono dallo sviluppo decisamente travagliato: lo smartphone sembrava essere stato cancellato, finché poche settimane fa non sono apparsi nuovi indizi su Google Pipit, nome in codice del device, sulle ultime versioni di Android 12 e 12L. Oggi, invece, un leak ha portato a galla diverse nuove indiscrezioni Google Pixel Fold.

Il form factor di Google Pixel Fold è comparso nell'ultima beta di Android 12L: in effetti, fino ad oggi, l'unica fonte di informazioni sul device sono state proprio le nuove release del sistema operativo di Big, mentre Pixel Fold sembrava essere quasi sconosciuto ai leaker.

Stando ad un report di 9to5Google, che cita fonti attendibili all'interno dell'azienda di Mountain View, Google Pixel Fold si chiamerà in realtà Google Pixel Notepad, ed avrà un prezzo competitivo, pensato per sottrarre quote di mercato a Samsung, che al momento detiene il 90% del settore foldable con i suoi Galaxy Z Flip e Z Fold 3.

Stando a quanto riporta il portale specializzato nel mondo Google, Big G avrebbe quasi cancellato Pixel Notepad a novembre, temendo proprio la concorrenza del colosso coreano sul mercato, ma infine avrebbe deciso di continuare nello sviluppo del proprio device con lo scopo di farne una proposta a basso prezzo in campo foldable, dove i device sotto i 1.000 Dollari sono ancora pochi.

9to5Google conferma che Pixel Notepad avrà una forma "a portafoglio" squadrata, come quella mostrata dalla beta di Android 12L, tanto che Google avrebbe voluto inizialmente chiamarlo "Pixel Logbook". Inoltre, il portale conferma che Pixel Notepad costerà men del Galaxy Z Fold 3, almeno in territorio americano, dove il device pieghevole di Samsung è in commercio a 1.799 Dollari.

Qualche mese fa, 9to5Google aveva anche anticipato le specifiche tecniche di Pixel Notepad, che non ci sono sembrate affatto entusiasmanti. Oggi, il portale ha confermato che il device foldable avrà lo stesso chip Tensor di Google Pixel 6, e che non monterà il chip Tensor 2, che potrebbe dunque arrivare direttamente su Google Pixel 7.

9to5Google, infine, dà altre due cattive notizie su Pixel Notepad: anzitutto, esso sarà disponibile in scorte limitate al lancio, che a quanto pare non dovrebbe essere troppo lontano; poi, Pixel Notepad sarà venduto solo negli Stati Uniti, poiché un suo lancio al di fuori del mercato americano non sembra ancora essere stato discusso da Google.