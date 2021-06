Brutte notizie: le grandi scimmie della Terra presto non avranno più habitat

Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Diversity and Distributions, continuando in questo modo entro il 2050 è prevista una perdita del 94% dell'habitat delle grandi scimmie. Perfino riducendo le nostre emissioni e proteggendo gli ecosistemi i modelli mostrano che gorilla, scimpanzé e bonobo perderanno l'85% dei loro habitat.

In sostanza, molto probabilmente, l'essere umano in futuro sarà l'unica grande scimmia presente sulla Terra. Cosa più incredibile scoperta dai ricercatori è che, indipendentemente dallo scenario che si avvererà, circa la metà di tutta la perdita dell'habitat potrebbe verificarsi in aree protette, come i parchi nazionali.

Le grandi scimmie, infatti, a causa del caldo sempre più incessante potrebbero spostarsi in aree più alte (dove c'è meno caldo), principalmente verso aree non protette soggette ad agricoltura, estrazione mineraria, disboscamento, caccia e sviluppo urbano. Perfino oggi, sia in Africa che in Asia, le grandi scimmie sono tutte in pericolo, alcune in modo critico, e il loro habitat sta scomparendo sempre di più.

Molte creature di questo tipo, inoltre, vivono in aree non protette e sono anche più vulnerabili ai disturbi umani. Il cambiamento climatico potrebbe anche creare nuove aree per le grandi scimmie, ma a causa della velocità con cui questo cambiamento sta avvenendo, i ricercatori pensano che questi primati probabilmente non saranno in grado di riuscire a migrare in tempo.

Il risultato? Per molte specie significa la fine; mentre altre specie non hanno praticamente un luogo in cui migrare. Insomma, entro la fine di questo secolo ci sono molte probabilità che le grandi scimmie - a parte l'essere umano - siano tutte estinte.