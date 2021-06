Ancora brutte notizie per Hubble: il computer di bordo si è rotto, che succederà ora?

Non siamo portatori di buone notizie neanche oggi e, purtroppo, la situazione con il telescopio spaziale Hubble non si appresta a migliorare. Da quasi due settimane, la NASA sta tentando di riportare online lo strumento dopo che ha misteriosamente smesso di funzionare il 13 giugno. Riparare a distanza un hardware vecchio 31 anni non è facile.

Secondo quanto riportano le ultime informazioni, infatti, il backup del computer "secondario" di Hubble - ovvero un dispositivo che viene azionato nel caso in cui i tentativi di risolvere il problema non vengono risolti - non funziona. Molto probabilmente anche il sistema secondario è stato colpito dal glitch che ha causato la problematica.

I due computer, quindi, non sembrano essere la causa del guasto. Quale potrebbe essere l'origine? Secondo gli esperti potrebbe essere colpa dell'hardware, come il regolatore che alimenta i computer o un formattatore di dati, ad aver causato l'inghippo. "Dal momento che è altamente improbabile che tutti i singoli elementi hardware abbiano avuto un problema, il team sta ora cercando altri possibili colpevole", afferma la NASA in un nuovo aggiornamento.

Come ben sappiamo, il telescopio Hubble è stata una grande fonte di scoperte durante i suoi 31 anni di servizio. Per questo motivo il team di scienziati sta lavorando duramente per non perdere lo strumento più significativo dell'era spaziale. Se non dovessero esserci speranze, la NASA guiderà Hubble nell'atmosfera terrestre dove verrà bruciato.

Qui la storia dello strumento giungerà al termine, ma non la sua incredibile eredità.