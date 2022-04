Ci sono delle brutte notizie per il lancio di Starship di SpaceX

Qualche tempo fa Elon Musk ha affermato che il lancio di Starship poteva avvenire entro maggio, un passo importante per la nave spaziale e per la sua compagnia SpaceX. Tuttavia, ci sono delle brutte notizie per tutti coloro che aspettavano questo atteso evento.

La valutazione ambientale di Starship da parte della Federal Aviation Association è stata rinviata ancora una volta, secondo un avviso pubblicato dall'autorità di regolamentazione. Ciò significa, in poche parole, che SpaceX non avvierà il suo primo volo di prova orbitale della navicella prima del 31 maggio, l'ultimo di una lunga serie di ritardi (a proposito, ecco il futuro di Starship secondo Musk).

Secondo quanto affermato, SpaceX ha apportato "modifiche multiple alla sua applicazione che richiedono un'analisi FAA aggiuntiva". La FAA ha anche osservato che il programma di valutazione ambientale "non garantirà" che l'agenzia "rilasci una licenza di lancio". Detto in altre parole, il lancio della nave spaziale è bloccato a causa della burocrazia americana.

SpaceX attende da molti mesi l'approvazione della Federal Aviation Association presso le sue strutture di test nel sud del Texas. La valutazione ambientale doveva essere effettuata entro la fine dello scorso anno, ma da allora è stata ritardata quattro volte. La compagnia spaziale, infatti, opera in un'area vicina a un rifugio per la fauna selvatica (un rifugio per tartarughe marine e uccelli).