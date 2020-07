Brutte notizie da Marte: la 'Talpa' potrebbe essersi bloccata di nuovo

Il 26 novembre 2018 arrivò su Marte InSight, con lo scopo di investigare sulla struttura interna del Pianeta Rosso. Il veicolo spaziale ha due strumenti: un sismografo per misurare l'attività sismica e una sonda di calore che doveva penetrare all'interno del terreno marziano (la Talpa). Un'operazione che non sarà ricordata come un successo.

La sonda è stata progettata per penetrare all'interno del sottosuolo di Marte per - almeno - 3 metri di profondità. Dopo diversi tentativi, tuttavia, il team dietro la missione c'era finalmente riuscito... per poco tempo però. Nuove foto, infatti, suggeriscono che la talpa potrebbe essersi nuovamente bloccata in un nuovo punto appena sotto la superficie.

"Le immagini scattate da InSight durante una sessione di sabato 20 giugno mostrano frammenti di terreno che si spingono all'interno della paletta, possibili prove che la talpa ha iniziato a rimbalzare sul posto, facendo cadere la parte inferiore della paletta", scrivono i funzionari della NASA in un aggiornamento martedì del 7 luglio. Il team InSight al momento non è in grado di valutare completamente la situazione.

I membri del team hanno in programma di spostare la paletta nelle prossime settimane per dare un'occhiata alla talpa e alla sua "tana". Una possibilità, nel caso in cui lo strumento si fosse bloccato, è quella di spostare il terreno vicino nella fossa della talpa per dare maggiore attrito allo scavatore. Lo "scavatore" ha bisogno di attrito per seppellirsi più in profondità.

Mentre la penetrazione all'interno del sottosuolo marziano non sta dando i risultati sperati, i sismometri hanno già rilevato più di 480 segnali.