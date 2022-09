Brutte notizie per la missione Artemis I: il lancio potrebbe avvenire a ottobre

Dopo un doppio rinvio inaspettato, che ha portato anche a una presa in giro della Cina nei confronti della NASA, arriva un'altra brutta notizia: il lancio della missione missione Artemis I - e del conseguente mega razzo Space Launch System - potrebbe avvenire a ottobre.

L'annullamento dell'evento del 3 settembre è stato a causa, molto probabilmente, di una perdita di idrogeno; talmente grande e grave da annullare tutte le restanti opportunità di lancio nella finestra Terra-luna che si chiuderà dopo martedì 6 settembre.

Un'altra finestra di circa due settimane si apre invece il 19 settembre... e significa che dovremmo aspettare ancora qualche giorno prima del fatidico e possibile evento. Mentre i funzionari hanno affermato che una tale sequenza temporale settembrina sia possibile, sembra più probabile che Artemis I non sarà pronto a volare di nuovo fino all'apertura di un'altra opportunità di due settimane il 17 ottobre.

La NASA ha attualmente in programma per il 3 ottobre un lancio di SpaceX per inviare un equipaggio alla Stazione Spaziale Internazionale. Ed è a causa di questa possibile sovrapposizione che il lancio del mega-razzo avverrà forse alla fine di ottobre. C'è da dire, però, che queste notizie non sono ufficiali e si attendono ulteriori conferme dall'agenzia spaziale americana.

Nel frattempo, le parole di questo ex funzionario della NASA che aveva definito imbarazzante il lanco di questo mese (quando ancora ne era programmato solo uno) sembrano essere diventate profetiche.