Brutte notizie, la NASA rinvia le missioni Artemis per il ritorno sulla Luna al 2025

Era nell'aria da un po', e vi avevamo già preannunciato che molto probabilmente la NASA avrebbe rinviato il suo ritorno sulla Luna, ma proprio nelle ultime ore l'agenzia spaziale americana sembra averlo confermato. L'amministratore della NASA, Bill Nelson, ha posticipato il nuovo allunaggio sul nostro satellite almeno fino al 2025.

I motivi sono tanti: vincoli di budget, ritardi causati dalla pandemia di COVID, ritardi nei test per il lancio spaziale dell'SLS e sicuramente la causa contro Blue Origin non ha aiutato. "È chiaro che l'agenzia dovrà apportare seri cambiamenti per il successo a lungo termine del programma", ha dichiarato Nelson durante un briefing.

Secondo quanto affermato dall'amministratore della NASA, inoltre, l'obiettivo del 2024 sembra non essere stato "basato sulla fattibilità tecnica". La tabella di marcia per il ritorno sulla Luna - per adesso - sembra essere slittata solo di un anno: Artemis 1 sarà comunque lanciata a febbraio o marzo del 2022, Artemis 2 si svolgerà entro maggio 2024 (anziché 2023), mentre Artemis 3, la missione che ci avrebbe fatto mettere piede sul satellite, sarà condotta non prima del 2025.

Prima dello sbarco ufficiale degli esseri umani, inoltre, Nelson ha affermato che ci sarà una missione di atterraggio senza equipaggio come parte del contratto Human Landing System (HLS) assegnato a SpaceX. Oltre a queste dichiarazioni, l'amministratore della NASA ha sottolineato che l'agenzia sarà il più aggressiva possibile con i tempi per "battere i nostri concorrenti sulla Luna" - riferendosi ovviamente alla Cina.

É invece preoccupante l'assenza di dichiarazioni sulla possibilità di un insediamento umano a lungo termine sulla Luna, un obiettivo proposto dall'amministrazione precedente.