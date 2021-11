Brutte notizie, di nuovo: non si tornerà sulla Luna prima del 2026

Secondo una valutazione indipendente del governo degli Stati Uniti, la riconquista della Luna da parte degli esseri umani avverrà non prima del 2026. Precedentemente la data originaria del ritorno sul nostro satellite era già stata posticipata di un anno.

Secondo l'Office of Inspector General, il programma Artemis ha incontrato "difficoltà tecniche e ritardi aggravati dalla pandemia di Covid-19 e dagli eventi meteorologici". "L'obiettivo della NASA di far sbarcare gli astronauti al Polo Sud della Luna alla fine del 2024 deve affrontare molteplici sfide significative tra cui importanti rischi tecnici, un programma di sviluppo irrealistico e livelli di finanziamento inferiori a quelli richiesti", si legge nel rapporto.

I problemi rilevati sono tanti. In primis le tute spaziali degli astronauti non saranno pronte non prima di maggio 2025, mentre in secondo luogo anche lo sviluppo del "sistema di atterraggio umano" o HLS, affidato a SpaceX, subirà "probabilmente" dei ritardi. Da questo punto di vista SpaceX potrebbe arrivare sulla Luna prima del 2024.

"Dato il tempo necessario per sviluppare e testare completamente l'HLS e le nuove tute spaziali, prevediamo che la NASA supererà di diversi anni il suo attuale calendario per l'atterraggio di esseri umani sulla Luna alla fine del 2024", conclude il rapporto. Il documento dell'Office of Inspector General ha anche concluso che il programma lunare era troppo costoso.

Insomma, sicuramente un fulmine a ciel sereno, ma c'era da aspettarselo.