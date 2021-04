Brutte notizie da NVIDIA: la carenza di schede grafiche continuerà per tutto il 2021

Arrivano pessime notizie da parte di NVIDIA dal fronte GPU. In una dichiarazione rilasciata dal CFO dell'azienda Colette Kress nel corso della giornata annuale dedicata agli investitori, è stato confermato che la carenza di schede grafiche continuerà per tutto il 2021.

Si tratta di una notizia non positiva per tutti i videogiocatori che avevano intenzione di acquistare una nuova GPU per i propri computer, i quali probabilmente dovranno attendere l'anno prossimo per poter mettere le mani sulle RTX 30 in maniera agevole.

"Prevediamo che la domanda continuerà a superare l'offerta per gran parte di quest'anno", ha dichiarato lunedì il CFO Colette Kress durante la giornata annuale degli investitori di Nvidia. “Il nostro team operativo è agile e LAVORA in modo fantastico. Ci aspettiamo che le nostre scorte aumentino con l'avanzare dell'anno", ha aggiunto.

Tale dichiarazione va in controtendenza rispetto a quanto riportato dal DigiTimes qualche mese fa, quando aveva affermato che la situazione potrebbe aumentare nel corso del Q3 2021. La dichiarazione di NVIDIA però lascia spazio a varie interpretazioni ed indica che l'offerta dovrebbe migliorare con il passare dell'anno.

I fattori che hanno contributo a questa situazione sono tanti: ovviamente al primo posto mettiamo la pandemia di Coronavirus, ma anche l'elevata richiesta da parte dei miner delle criptovalute ha reso ancora più difficile la disponibilità. Con la RTX 3060 NVIDIA ha dimezazto la velocità di hash, sebbene poi alcuni siano riusciti ad aggirare il limitatore.