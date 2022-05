Brutte notizie per NVIDIA: il limitatore anti-mining LHR è stato sbloccato anche su Linux

La scorsa settimana vi abbiamo parlato dello sblocco del mining sulle RTX 30 di NVIDIA, che ha fatto temere a molti videogiocatori una nuova riduzione delle scorte delle schede grafiche NVIDIA proprio a pochi mesi di distanza dal lancio delle nuovissime RTX 40 con architettura Ada.

Una delle maggiori limitazioni dello sblocco del mining sulle GPU NVIDIA è che il software che lo permette, sviluppato da NiceHash, funziona solo su Windows, tagliando fuori tutti i miner che utilizzano sistemi basati su altri OS, come Linux. Stando a quanto riporta WCCFTech, però, il team di NebuMiner ha oggi rilasciato un aggiornamento per il proprio software di mining su Linux che permette l'utilizzo delle RTX 30 di NVIDIA, inibendo dunque il blocco LHR imposto dall'azienda.

Risulta poi particolarmente interessante che NebuMiner non abbia collaborato con NiceHash, ma abbia lavorato parallelamente a quest'ultimo, raggiungendo il suo stesso risultato in tempi molto simili. Al momento, infatti, le speculazioni su una collaborazione tra NebuMiner e NiceHash non sembrano aver trovato alcuna conferma da parte di chi ha realizzato i due software.

Nel caso di NebuMiner, comunque, il limitatore LHR di NVIDIA è stato rimosso con l'aggiornamento alla versione 41.0 del software, nel cui changelog, riportato in calce, è possibile leggere che "È possibile avviare NBMiner con privilegi di amministratore per ottenere uno sblocco del 100% del limitatore LHR". Il programma, inoltre, funziona sia su Windows che su Linux, a differenza di NiceHash.

Al momento, comunque, secondo gli esperti è improbabile che lo sblocco del mining si traduca in una nuova scarsità di schede video NVIDIA, se non altro per via delle pessime performance delle criptovalute delle ultime settimane. Alcuni miner, però, si starebbero orientando verso le GPU NVIDIA di fascia medio-bassa per i proprio acquisti, in modo da poter rientrare dei propri investimenti in tempi quanto più brevi possibile.