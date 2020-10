Brutte notizie: l'Oceano Atlantico è più caldo degli ultimi 2.900 anni

Numerose ricerche hanno affermato che l'oceano si sta riscaldando a un ritmo senza precedenti, addirittura - secondo alcuni - a circa cinque bombe atomiche al secondo. Un nuovo studio recentemente ha rilevato che l'Oceano Atlantico ha appena avuto il suo decennio più caldo in almeno 2.900 anni.

Possono essersi numerose conseguenze: dalla formazione di un maggior numero di uragani intensi (come quelli che stiamo vedendo scatenarsi sulle coste degli Stati Uniti), all'influenza della temperatura e le precipitazioni sulle masse continentali. Questa oscillazione di temperatura viene chiamata "Indice AMO", uno schema climatico del nord Atlantico che indica la temperatura superficiale (SST) del tratto di oceano compreso tra l'equatore e la Groenlandia.

I ricercatori hanno trovato anche altre prove riguardo questo riscaldamento sulla Terra, come il titanio in strati di sedimenti lacustri e il guscio della Turborotalita quinqueloba, una minuscola creatura col guscio amante dell'acqua fredda, come indicatore della temperatura. Presi insieme, i risultati mostrano che "il recente riscaldamento dell'Atlantico non ha eguali" in almeno 2.900 anni.

È impossibile non considerare l'impatto del cambiamento climatico, secondo gli esperti dietro lo studio. I risultati mostrano come l'aumento del calore stia causando la stratificazione degli oceani; anche il ghiaccio marino artico è precipitato al secondo livello più basso mai registrato a settembre, ancora una volta a causa del riscaldamento degli oceani.