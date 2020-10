Brutte notizie per il pianeta: due quinti delle piante potrebbero scomparire per sempre

In base a una valutazione dello stato delle piante e dei funghi nel mondo, condotta da oltre 200 scienziati in 42 paesi, è emerso uno scenario davvero terrificante: due quinti delle piante del mondo sono a rischio di estinzione.

Il rapporto è stato pubblicato il giorno del vertice delle Nazioni Unite (anche se molti argomenti non sono stati considerati). "Stiamo vivendo in un'epoca di estinzione", ha affermato il prof Alexandre Antonelli. "È un quadro molto preoccupante del rischio e dell'urgente necessità di agire". Scienziati di tutto il mondo stanno affrettando le loro ricerche sulla classificazione e descrizione di nuove piante, prima che sia troppo tardi.

"Stiamo perdendo la corsa contro il tempo perché le specie stanno scomparendo più velocemente di quanto possiamo trovare e nominarle. Molte di loro potrebbero contenere indizi importanti per risolvere alcune delle sfide più urgenti della medicina e forse anche delle pandemie emergenti e attuali che siamo vedere oggi", continua Antonelli.

Più di 7.000 piante commestibili, ad esempio, hanno un grande potenziale per i raccolti futuri, ma solo una manciata di queste viene utilizzata per nutrire la popolazione mondiale. Inoltre, esistono circa 2.500 piante che potrebbero fornire energia (attraverso il biocarburante) a milioni di persone in tutto il mondo.

Sono circa 140.000 (il 39,4%) le piante vascolari (tutte le piante con l'eccezione di alghe, muschi ed epatiche) che si stima siano minacciate di estinzione. Tra queste a rischio ci sono anche: 723 piante utilizzate per la medicina, 1.942 piante e 1.886 funghi dichiarati nuovi per la scienza nel 2019, comprese specie che potrebbero essere preziose per alimenti, bevande, medicinali o fibre.

Insomma, continuando con questo andamento il mondo in futuro sarà una distesa arida e con pochi "sopravvissuti".