Brutte notizie: i prezzi degli iPhone potrebbero aumentare nel 2022

A poche ore dalla pubblicazione del videoconfronto tra iPhone 13 ed iPhone 14, da alcuni analisti arrivano notizie non certo positive sui nuovi smartphone di Apple. Secondo alcuni, infatti, nel corso del 2022 al di fuori degli USA i prezzi potrebbero aumentare.

PED30 ha raccolto una serie di analisi pubblicate da esperti di mercato a seguito dell’annuncio dei risultati trimestrali di Apple, nel corso del quale molti utenti Android sono passati ad iOS. Tra queste ce n’è una non particolarmente positiva e porta la firma di Chris Caso.

Caso avverte che il problema del tasso di cambio potrebbe essere un problema particolarmente spinoso per i prodotti Apple, i cui prezzi potrebbero aumentare su tutta la linea oltre i confini degli Stati Uniti e che potrebbero toccare anche i nuovi iPhone 14 in arrivo in autunno. “Temiamo che Apple possa essere costretta ad aumentare i prezzi in valuta locale quando i nuovi prodotti verranno lanciati in autunno, se i tassi di cambio non cambiano per allora. Quando ciò è accaduto in passato, l’aumento dei prezzi locali ha un effetto negativo sulla domanda unitaria” si legge nel rapporto che fa riferimento generico ai mercati “al di fuori degli Stati Uniti”.

Intanto, qualche ora fa sono emerse anche le prime indiscrezioni su Apple Watch SE 2022.