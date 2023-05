Brutte notizie per quanto riguarda il riscaldamento globale

Secondo una nuova ricerca, pubblicata sulle pagine di Nature Climate Change, i mutamenti nella circolazione delle acque verso le zone più profonde dell'oceano che lambisce l'Antartide, causati dai cambiamenti climatici, potrebbero avere conseguenze drammatiche per tutto il pianeta, intensificando il riscaldamento globale.

Gli scienziati hanno infatti affermato di una pericolosa accelerazione degli eventi, decenni "in anticipo rispetto al programma", che implicherebbero lo scioglimento dei ghiacci antartici e l'aumento delle temperature, coadiuvati dalle continue emissioni di gas serra, con un effetto significativo sulla rete globale delle correnti oceaniche, fondamentali per il trasporto di nutrienti, ossigeno e carbonio.

Ovviamente, tutte queste condizioni non solo potrebbero minacciare la vita marina, ma rischiano anche di modificare il ruolo cardine che l'oceano svolge nell'assorbimento di anidride carbonica e calore di tutto il pianeta.

La Dott.ssa Kathryn Gunn, dell'agenzia scientifica australiana CSIRO e della Southampton University britannica, nonché autrice principale dello studio, ha spiegato: "I nostri dati mostrano che gli impatti del cambiamento climatico si stanno verificando prima del previsto, con implicazioni che potrebbero essere significative".

"Mentre la circolazione oceanica rallenta, più anidride carbonica e calore vengono rilasciati nell'atmosfera, un feedback che accelera il riscaldamento globale. Ovviamente la cosa preoccupante non è che ciò si verifichi, era stato previsto, ma è che stia accadendo già da ora", ha aggiunto.

In precedenza, a causa della mancanza di dati e di una serie di impedimenti nella ricerca scientifica, era stato difficile comprendere i cambiamenti in atto in zone del mondo così remote, ma ora gli autori sono stati in grado di utilizzare gli elementi osservativi raccolti da centinaia di scienziati nel corso di decenni, riempiendo le "diverse lacune" grazie all'uso di modelli al computer.

Inoltre, sempre secondo il nuovo studio, l'ossigeno che raggiunge le profondità oceaniche sta diminuendo, con la conseguenza che "queste perdite di O2 possano indurre le specie marine a cercare rifugio in altre regioni o ad adattare il loro comportamento, influendo concretamente sulla biodiversità e sulle reti alimentari", ha spiegato l'autrice.

Purtroppo il riscaldamento globale si sta rivelando una vera piaga, pensate infatti che lo scioglimento del ghiaccio polare sta deformando il pianeta, senza contare che lo scioglimento del permafrost potrebbe rilasciare antichi virus, batteri ed ulteriore anidride carbonica.