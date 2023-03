Brutte notizie, il rover della Cina potrebbe essere morto e questa è la prova

Avevamo già espresso le nostre perplessità sulla situazione del rover cinese Zhurong, ma a quanto pare dalla NASA sembrano arrivare conferme... della sua morte. Prima di iniziare facciamo un piccolo excursus: da qualche tempo la Cina non ha più condiviso informazioni sul robot - persino durante il suo compleanno - facendo immaginare il peggio.

Il rover era in letargo programmato da maggio 2022 e si aspettava che si svegliasse a dicembre, ma ciò non è successo: nuove immagini del Mars Reconnaissance Orbiter della NASA rivelano che il veicolo spaziale su Marte non si è spostato dal suo punto su Utopia Planitia, una grande pianura nell'emisfero settentrionale di Marte, tra settembre 2022 e febbraio 2023.

A gennaio, due fonti anonime, hanno riferito al South China Morning Post che il rover non è riuscito a ristabilire la comunicazione con il controllo missione. Affinché il veicolo funzioni, la temperatura deve essere di almeno -15 gradi Celsius, ma secondo i funzionari della missione Tianwen-1 potrebbe anche essere che la polvere stia oscurando i pannelli solari del rover, impedendo alle batterie di ricaricarsi.

Zhurong deve ancora essere dichiarato ufficialmente morto e potrebbe tornare in vita, ma le nuove immagini non fanno altro che confermare che il rover non si è svegliato come previsto alla fine del periodo di ibernazione pianificato. Nonostante ciò, la missione è stata un grandissimo successo, poiché l'obbiettivo originale era durare tre mesi, ma Zhurong ha continuato a operare per un anno intero.