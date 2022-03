Ci sono delle brutte notizie per lo sbarco degli esseri umani sulla Luna e su Marte

La Casa Bianca degli Stati Uniti ha richiesto un budget di 26 miliardi di dollari per la NASA nel 2023. L'obiettivo? Finanziare lo sbarco umano sulla Luna con le missioni Artemis e, successivamente, l'atterraggio su Marte entro il 2040, affermano il 28 marzo i funzionari dell'agenzia spaziale americana.

L'esplorazione della Luna e di Marte sono tra le priorità della proposta di budget dell'amministrazione Biden, che chiede 1,93 miliardi di dollari rispetto allo stanziamento del 2022 ricevuto dalla NASA. "Il nostro obiettivo è quello di camminare su Marte entro il 2040" afferma l'amministratore dell'agenzia Bill Nelson.

Il piano di arrivare sul Pianeta Rosso entro il 2033 è stato, quindi, posticipato. Anche lo sbarco umano sulla Luna, inizialmente previsto per il 2024 è stato rinviato. La nuova data ufficiale è il 2025, ma secondo quanto affermato da Nelson il primo sbarco sarà più probabile nel 2026. Successivamente ci sarà un gap di tre anni tra gli sbarchi sul satellite.

Il prossimo atterraggio umano sarà Artemis 5 nel 2028, tre anni dopo Artemis 3. Sono previsti atterraggi con equipaggio per il 2029, 2030 e 2031 con Artemis 6, 7 e 8. La NASA ha anche affermato che nel 2027 vuole iniziare a costruire la sua stazione spaziale lunare, ma non ha ancora lanci elencati per l'inizio della sua costruzione.

Attualmente i piani dettagliati dell'agenzia spaziale arrivano solo fino al 2027. Insomma, c'è sicuramente stato un ridimensionamento dei piani della NASA, ma siamo sicuri che, almeno un giorno, l'uomo metterà finalmente piede su Marte.