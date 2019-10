Brutte notizie: le zanzare possono trasportare la malaria per centinaia di km con il vento

Le zanzare non sono grandi viaggiatrici: volano basso e durante le loro brevi vite percorrono, al massimo, meno di cinque chilometri. O almeno era questo quello che si credeva. Nel Sahel, una regione semidesertica a sud del Sahara, le zanzare sono trasportate dal vento, che le trascina per centinaia di chilometri in una sola notte.

Questa non è per niente una buona notizia, e questa "copertura" a grande distanza offerta dal vento potrebbe aumentare il rischio di reintroduzione di alcune malattie, come la malaria, in diversi luoghi.

Per effettuare la scoperta, l'ecologo Tovi Lehmann è andato letteralmente a caccia di zanzare con il suo team. Grazie a dei palloncini riempiti di elio, il team ha issato una rete appiccicosa, adatta a catturare l'insetto, ad un'altezza compresa tra 40 e 290 metri dal suolo, in 617 notti diverse tra il 2013 e il 2015.

In totale, sono stati catturati 461.000 insetti tra cui 2748 zanzare, 235 di queste erano Anopheles, il genere che trasporta la malaria. Più dell'80% delle zanzare catturate erano femmine (solo le femmine si cibano del sangue e possono infettare l'uomo).

Per scoprire il loro itinerario, il team ha usato strumenti di modellistica meteorologica, tenendo conto della direzione e della velocità del vento. Da queste simulazioni si è poi scoperto che una singola zanzara potrebbe percorrere fino a 295 chilometri in un viaggio di 9 ore.

Tuttavia, nelle 235 zanzare esaminate, gli scienziati non hanno trovato alcun parassita della malaria. Non è così strano, visto che nella regione il tasso di infezione si attesta tra lo 0.1% e il 5%. Servono però ulteriori studi.

Da un certo punto di vista questa ricerca è rivoluzionaria. Così come afferma Alessandra della Torre dell'Università Sapienza di Roma: "questo è un documento innovativo con importanti implicazioni per la salute pubblica".