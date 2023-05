Brutte sorprese per iPhone 15 Pro: prezzi in aumento rispetto ad iPhone 14 Pro

Degli aumenti di prezzi di iPhone 14 abbiamo a lungo parlato su queste pagine, ma un nuovo rapporto proveniente dal web evidenzia come la situazione potrebbe essere analoga anche per i modelli in arrivo in autunno.

Secondo quanto affermato su Weibo dall’analista esperto sul mondo Apple, Jeff Pu, che si è soffermato anche sul comparto fotografico di iPhone 15 Pro e Pro Max, il produttore dovrebbe aumentare ulteriormente il prezzo del modello Pro per far crescere l’appeal della variante base (iPhone 15) che con la linea lanciata nel 2022 non ha registrato il riscontro sperato.

Attualmente iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max partono da 999 Dollari negli USA, e con iPhone 15 Pro il modello base a livello di storage potrebbe partire da 1099 Dollari, con iPhone 15 Ultra disponibile da 1299 Dollari.

Non si tratta della prima volta che si parla di aumenti di prezzo per gli iPhone 15: ad incidere infatti non sono solo le decisioni di Apple ma - nel caso degli utenti europei - anche il cambio di valuta. A ciò si aggiunge anche l’inflazione che continua a rimanere alta sia negli Stati Uniti che in Europa.

Nel corso della conference call tenuta qualche giorno fa a margine dell’annuncio dei risultati finanziari del Q2 2023, Cook non aveva confermato i rumor ma aveva osservato che “le persone sono disposte a sforzarsi davvero per ottenere il meglio che possono permettersi in quella categoria”, riferendosi agli iPhone.