Brutto colpo per TSMC: Intel e NVIDIA taglieranno gli ordini di chip

L’affermazione di TSMC degli ultimi anni ha portato l’azienda al primo posto al mondo tra le fonderie di chip, ma i prossimi mesi potrebbero cambiare sensibilmente la sua situazione: secondo nuove indiscrezioni, i principali clienti di TSMC stanno tagliando gli ordini per il 2023.

Secondo l’ultimo report di DigiTimes, infatti, ci sarà una flessione del mercato globale high-tech che costringerà anche i colossi del settore a rivedere gli ordini già fissati con il gigante taiwanese. L’utilizzo delle sue linee produttive a 7 e 6 nanometri dovrebbe diminuire circa del 50% a inizio 2023, ma anche le linee N5/N4 verranno utilizzate molto meno del previsto.

Questo calo produttivo deriva dal rallentamento dell’economia globale, in particolar modo in Europa e in Cina, e dalla ridotta domanda di dispositivi d’elettronica e informatica negli Stati Uniti, dove i maggiori produttori di hardware per PC e smartphone si stanno muovendo per diminuire gli ordini. Tra le grandi realtà interessate troviamo soprattutto AMD, Intel, MediaTek e NVIDIA; Apple al momento non rientrerebbe nell’elenco.

I tagli agli ordini entreranno in vigore in queste settimane, secondo DigiTimes; tuttavia, non è del tutto chiaro di quante unità in meno si parla: le stime del media outlet asiatico parlano solamente di un 15% in meno alle entrate su base trimestrale, ma è una percentuale che va presa con le pinze. Gli osservatori del mercato restano comunque ottimisti: nei primi due trimestri del 2023 TSMC dovrebbe tornare a crescere, sempre se le aziende sopra citate non opteranno per un ulteriore taglio alla luce dell’economia internazionale.

In tutto ciò, TSMC ha avviato la produzione di chip a 3 nanometri.