Brutto inizio per One UI 5.1? Utenti segnalano consumo eccessivo batteria su Galaxy S22

La velocità con cui Samsung ha rilasciato One UI 5.1 su smartphone Galaxy di fascia alta ha sorpreso tutti: secondo le previsioni dell’azienda, l’update arriverà su tutti i dispositivi supportato entro inizio marzo 2023. Tanti utenti stanno segnalando però un bug che causa un consumo esagerato della batteria.

Le segnalazioni arrivano da molti portali, come ripreso da 9to5Google e SamMobile: si trovano report sul forum ufficiale Samsung, ma anche segnalazioni su Reddit. O ancora, sono gli stessi portali ad avere identificato altri bug aggiuntivi come i malfunzionamenti delle Routine Bixby ed errori nella visualizzazione della color palette Samsung.

Il disguido tecnico principale riguarda comunque l’autonomia: molti utenti hanno infatti notato che i loro Samsung Galaxy S22 e Galaxy S21 (apparentemente i device più segnalati dal pubblico) si surriscaldano per motivi sconosciuti ed esauriscono la batteria molto più in fretta rispetto a prima. Qualcuno attribuisce la causa alla Samsung Keyboard, applicazione di sistema per gestire la tastiera: il supporto ufficiale Samsung è già stato contattato e, consigliando di svuotare la cache e i dati dell’app stock, sembra confermare la fonte del problema. Ciononostante, l’azienda non lo ha ancora riconosciuto formalmente.

Non è una novità vedere aggiornamenti di questo tipo portare nuovi bug sugli smartphone in cui vengono installati e, in questo frangente, la rapidità del rilascio potrebbe essere la vera causa dell’emersione di questi problemi. Con ogni probabilità, l’azienda sudcoreana provvederà a fornire un bug fix nelle prossime settimane.

Nel frattempo, Android 13 è arrivato su Samsung Galaxy A04 grazie a One UI 5.0.