Brutto segnale per Hyperloop di Elon Musk: il primo tunnel mai costruito è 'sparito'

Negli scorsi mesi, Elon Musk ha assicurato che Hyperloop entrerà presto in funzione, garantendo spostamenti a velocità altissima in tutto il mondo. Al netto delle parole del miliardario, però, pare che il progetto di Hyperloop sia ancora fermo, mentre l'unica notizia degli ultimi mesi non sembra promettere niente di buono.

I colleghi di Bloomberg, infatti, hanno riportato che il primo tunnel sperimentale di Hyperloop è sparito dalla sua collocazione originaria. Il tunnel, che collegava il quartier generale di SpaceX, a Hawthorne, in California, con Jack Northop Avenue, nella stessa città, e che aveva la lunghezza di un miglio sembra infatti essere stato smontato dalla stessa SpaceX.

Il tunnel doveva spiegare la visione di Musk per Hyperloop, che sarebbe dovuto infatti entrare in funzione anzitutto in California, collegando le città di Los Angeles e San Francisco in meno di trenta minuti. Al tempo, inoltre, la struttura doveva anche servire per dimostrare una dichiarazione del CEO di Tesla, che aveva detto di ritenere SpaceX capace di scavare tunnel sotterranei in maniera più veloce ed efficiente di qualsiasi altra compagnia.

Sfortunatamente, dopo un clamoroso debutto nel 2018, il tunnel è stato abbandonato a sé stesso ed ora è scomparso dalla sua posizione originaria, per essere sostituito da un parcheggio. Una fine decisamente ironica, se consideriamo che l'obiettivo originario di Hyperloop era proprio quello di abbattere il traffico delle ore di punta con spostamenti ultra-rapidi sui mezzi pubblici.

Rimane invece intatto il tunnel sotterraneo di prova costruito da SpaceX, che probabilmente diventerà parte dell'architettura sotterranea di Hawthorne per sempre. La vicenda della struttura, comunque, sembra dirla lunga sullo stato di salute di Hyperloop, sul quale ormai non abbiamo notizie concrete da mesi.