BTC ed ETH, il 2021 è stato un anno da record: ecco i numeri incredibili

Mentre il mercato sembra aver ripreso la sua crescita dopo il Red Friday delle criptovalute, in cui si sono registrati i minimi degli ultimi mesi, è giunto il momento di tirare le somme su un anno davvero particolare per la tecnologia blockchain.

A festeggiare, in realtà, è tutto il mercato, con una crescita incredibile dell'utenza interessata e del volume di scambio generale. In particolare, il volume di scambio dei soli BTC ed ETH si attesta a oltre 32mila miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi, stando a quanto rivelato da The Block Research.

Siamo di fronte a una crescita del 338% anno su anno, quindi rispetto allo stesso periodo del 2020, in cui le due regine del mondo crypto avevano registrato un volume di scambio di 7 bilioni di dollari.

Guardando più nel dettaglio, il mese di maggio è stato in assoluto il più prolifico, sia per Bitcoin che per Ethereum, con circa 4 bilioni totali, ma in realtà si tratta solo di un picco per un'annata incredibile in maniera generalizzata da gennaio a dicembre.

Complice sicuramente lo sdoganamento definitivo del mondo delle criptovalute nell'immaginario collettivo, ma anche la febbre degli NFT e infine il Metaverso con i suoi progetti più interessanti, il larga parte legati alla blockchain, sia in forma di valuta di gioco che di elementi acquistabili non fungibili.