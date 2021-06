I BTS ballano con i robot di Boston Dynamics: lo spassoso video

No, non ci sono novità nella "formazione" dei BTS: i protagonisti rimangono Suga, J-Hope, RM, Jin, Jimin, V e Jungkook. Tuttavia, per un video sono stati trovati altri due "ballerini": i robot Spot e Atlas di Boston Dynamics.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear e The Verge, nonché come potete vedere nel video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Hyundai Worldwide (ricordiamo che quest'ultima ha da poco acquisito Boston Dynamics), la nota boy band sudcoreana, al centro di parecchi successi discografici, si è divertita a ballare con i robot Spot e Atlas.

Si tratta sicuramente di un modo interessante per Hyundai di attirare l'attenzione sui progetti di Boston Dynamics, la "nuova arrivata in famiglia". Ricordiamo che il noto produttore di automobili ha sede a Seul, ovvero in Corea del Sud. Risulta dunque chiaro il motivo per cui sono stati chiamati proprio i BTS per questa iniziativa. Tra l'altro, va detto che Hyundai e la boy band avevano già collaborato in passato per altre campagne.

Per il resto, l'investimento effettuato da Hyundai relativo a Boston Dynamics può sicuramente dare ulteriore "linfa vitale" alla società: potremmo presto vederne delle belle nel mondo dei robot. Nel frattempo, lo spassoso video con i BTS sta contribuendo a incrementare la popolarità di Spot e Atlas. Infatti, in poche ore sono state fatte registrare quasi 3 milioni di visualizzazioni su YouTube.