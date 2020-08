I BTS non si fermano più: nuovo record mondiale di views su YouTube

Abbiamo già parlato in passato su queste pagine della boy band sudcoreana BTS. Composto da 7 persone, Jin, RM, J-Hope, Suga, Jimin, V e Jungkook, il gruppo non si ferma certamente alla Corea del Sud, ma è ormai diventato un fenomeno globale, che negli ultimi anni ha coinvolto in modo importante anche la nostra Italia.

Giusto per farvi un esempio, il video dell'ultima canzone dei BTS, chiamata "Dynamite", risulta attualmente primo nelle tendenze italiane di YouTube. Non si tratta certamente della prima volta che questo accade, dato che la boy band sudcoreana raggiunge spesso posizioni elevate nelle classifiche musicali nostrane.

Tuttavia, come accennato in precedenza, i traguardi raggiunti dalla boy band riguardano un po' tutto il mondo. In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear, il succitato singolo "Dynamite" ha infranto il record di visualizzazioni di YouTube in 24 ore, facendo registrare ben 101,1 milioni di views. Il precedente record era stato raggiunto da "How You Like That" del gruppo femminile sudcoreano Blackpink, che aveva raggiunto oltre 80 milioni di visualizzazioni.

Piccola curiosità per gli amanti del mondo della tecnologia: sì, i BTS sono proprio quel gruppo che si è fatto vedere durante l'evento Unpacked di Samsung del 5 agosto 2020. D'altronde, Samsung è un'azienda sudcoreana e non è quindi un caso che recentemente siano state annunciate anche delle edizioni speciali di smartphone Samsung dedicate ai BTS.