I BTS hanno superato il record di visualizzazioni in 24 ore su YouTube

Un gruppo musicale che sta attirando molto l'attenzione a livello globale in questo periodo è rappresentato dai BTS. Infatti, la boy band sudcoreana, composta da Jin, RM, Suga, Jimin, J-Hope, V e Jungkook, sta "portando a casa" un successo dopo l'altro. Ad esempio, in questi giorni ha superato il record di visualizzazioni su YouTube in 24 ore.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear ed Engadget, il 20 maggio 2021 è stato pubblicato sulla nota piattaforma di proprietà di Google il videoclip ufficiale di "Butter", che rappresenta di fatto il secondo brano in inglese della boy band (fa dunque seguito al popolare "Dynamite" del 2020). Ebbene, nelle prime 24 ore il nuovo singolo ha "raccolto" circa 113 milioni di visualizzazioni.

Il precedente "Dynamite" aveva ottenuto 101,1 milioni di visualizzazioni nel primo giorno su YouTube, quindi il record è stato superato di circa 12 milioni di visualizzazioni. Contate inoltre che, al momento in cui scriviamo, il contatore delle visualizzazioni su YouTube ha già superato 150 milioni. Insomma, sembra proprio che il successo ottenuto dai BTS cresca di anno in anno.

Tra l'altro, "Butter" è un brano molto "chiacchierato" anche per via di un'inaspettata condivisione da parte dei Queen. Infatti, stando a quanto riportato da NME, lo storico gruppo britannico ha fatto riferimento al singolo dei BTS in un tweet. Tra l'altro, ci sono anche dei rumor in merito a una possibile collaborazione. Staremo a vedere.