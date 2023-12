La buccia del kiwi si può mangiare? Ecco finalmente la risposta

Il kiwi è rivestito da una pelle unica, con peli grossolani chiamati tricomi che fungono da meccanismo di difesa per il frutto, impedendo agli insetti di atterrare sulla sua superficie irregolare, aiutando a trattenere l'umidità e a proteggerlo dalla luce solare nel clima tropicale nativo della Cina e Taiwan.

Contrariamente a quanto si possa pensare, mangiare la "pelle" del kiwi è sicuro e addirittura consigliato. La buccia è ricca di nutrienti, superando addirittura la polpa del frutto in termini di contenuto di fibre, folati e vitamina E. Consumarla insieme alla polpa, quindi, aumenta il contenuto di fibre del 50%, i folati del 32% e la vitamina E del 34%.

Inoltre, la pelle contiene più antiossidanti, come le vitamine C ed E. Tuttavia, è importante considerare il rischio di contaminazione da pesticidi. Secondo la guida dello Shoppers Guide to Pesticides in Produce dell'Environmental Working Group (EWG), i kiwi rientrano nella categoria "clean 15", ovvero tra i frutti con i livelli più bassi di contaminazione da pesticidi (oltre ad essere consigliato prima di andare a dormire).

Per ridurre ulteriormente il rischio, è consigliabile lavare accuratamente la frutta e, se possibile, optare per prodotti biologici. Nonostante i chiari benefici, la buccia può non essere adatta a tutti. La presenza di cristalli di ossalato di calcio nella pelle può causare irritazioni microscopiche nella bocca, e i livelli più elevati di ossalati possono rappresentare un rischio per le persone con una storia di calcoli renali.

Inoltre, le allergie al kiwi sono piuttosto comuni, e alcuni dei 13 allergeni identificati nel kiwi sono presenti nella pelle.