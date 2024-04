Quindi i buchi bianchi esistono? Sono l'opposto dei buchi neri? Carlo Rovelli risponde

I buchi bianchi sono il destino finale dei buchi neri? Questa domanda si inserisce nel contesto più ampio del tentativo di unificare due delle teorie più rivoluzionarie mai formulate: la meccanica quantistica e la relatività generale. Nonostante il loro successo nel descrivere vasti aspetti dell'universo, queste mostrano delle incompatibilità.

In questo scenario, il fisico e autore Carlo Rovelli esplora gli interni dei buchi neri, scoprendo dinamiche sorprendenti. Secondo le sue ricerche, il materiale che costituisce un buco nero, nel tentativo di collassare completamente, giunge a un punto di rimbalzo, generando un oggetto ipotetico noto come "buco bianco".

Nel suo ultimo libro, "White Holes: Inside The Horizon", Rovelli trasforma la complessa matematica di queste teorie in un viaggio avvincente all'interno di un buco nero, evolvendosi nel tempo in un buco bianco. Durante un'intervista, Rovelli ha condiviso alcuni dettagli affascinanti (secondo una teoria il nostro universo potrebbe trovarsi dentro un buco nero).

I buchi bianchi, agli occhi dell'osservatore comune, non sembrano differenti dai buchi neri, ma con il tempo rivelano la loro natura unica: a differenza dei buchi neri, che emettono solo radiazioni termiche a una temperatura specifica, i buchi bianchi finiscono per espellere tutto ciò che contengono e scomparire.

Uno dei concetti più intriganti sollevati da Rovelli è la possibilità che i buchi bianchi possano essere collegati alla misteriosa sostanza nota come "materia oscura". Potrebbero infatti essere piccoli, massicci e perdere energia molto lentamente, caratteristiche che li renderebbero candidati ideali.

Per confermare l'esistenza dei buchi bianchi, sarebbe necessario rilevare uno di questi oggetti mentre transita vicino alla Terra. Gli scienziati stanno già lavorando su apparecchiature specifiche per tale scopo, spianando la strada a una potenziale rivoluzione nella nostra comprensione dell'universo cosmico.

Fire TV Stick 4K di Amazon è uno dei più venduti oggi su