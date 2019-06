Buchi bianchi: uno dei più grandi misteri della fisica

Le teorie di Einstein hanno predetto l'esistenza di buchi neri, ma il fisico ha fatto anche delle previsioni per fenomeni che non sono ancora stati osservati. Uno di queste teorie è il buco bianco, l'opposto di un buco nero.

Anche se non è ancora stata dimostrata l'esistenza di questi fenomeni, alcuni scienziati pensano che possano spiegare alcune delle caratteristiche più inspiegabili dell'universo. Quando una stella molto più massiccia e grande del nostro Sole collassa, il suo nucleo si restringe fino a quando crea un fenomeno chiamato singolarità.

Einstein e Nathan Rosen crearono, matematicamente, una sorta di "uscita" di questo buco nero, il famoso ponte di Einstein-Rosen, altro nome per indicare un wormhole. La stessa matematica che predice l'esistenza di un buco nero infatti predice anche l'esistenza del suo opposto: un buco bianco.

Contrariamente dal buco nero, che ciò che entra non può uscire, tutto ciò che esce da un buco bianco non può mai tornare. I fisici continuano a fantasticare sulle possibili implicazioni di questo fenomeno, e nel 2014, i teorici Hal Haggard e Carlo Rovelli usarono la teoria quantistica per dimostrare che i buchi neri potrebbero effettivamente trasformarsi in buchi bianchi, attraverso la gravità quantistica a loop.

In sintesi, questa teoria afferma che alla fine della vita di un buco nero un "rimbalzo quantico" potrebbe creare il fantomatico buco bianco. Se fosse vera, questa potrebbe anche essere una possibile soluzione al paradosso delle informazioni di un buco nero.

La trasformazione da nero a bianco avverrebbe in pochi millesimi di secondo, ma poiché il tempo si dilata in presenza di gravità, un osservatore esterno vedrebbe il buco nero ancora per miliardi di anni. Questo potrebbe essere un motivo per cui non abbiamo ancora osservato un buco bianco.

Grazie a questi buchi bianchi sarebbe possibile spiegare diversi fenomeni, ma molti fisici affermano che non possano esistere. Tuttavia, alcune previsioni di Einstein, come quella sul buco nero, si sono poi verificate. Non ci resta che aspettare.