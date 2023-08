Buchi neri come biglie: ecco cosa accade quando questi mostri collidono

Cosa c’è di più spaventoso di un buco nero supermassiccio? Semplice: un buco nero supermassiccio che sfreccia nell’Universo a quasi trentamila chilometri al secondo.

La collisione tra due buchi neri è un fenomeno piuttosto affascinante. Si tratta di un evento violentissimo, capace di generare un’enorme quantità di onde gravitazionali e che culmina con la fusione dei due oggetti.

Un risultato particolare si ha quando i due buchi neri che si fondono hanno la stessa massa o spin opposti. In questo caso, infatti, la collisione può produrre un contraccolpo che spara il buco nero finale nello spazio interstellare.

Ma a che velocità si muovono questi mostri gravitazionali? Per rispondere a questa domanda, alcuni ricercatori del Rochester Institute of Technology hanno utilizzato un supercomputer per simulare 1381 collisioni tra buchi neri. I risultati dimostrano che il buco nero finale può di viaggiare fino alla spaventosa velocità di 28.562 chilometri al secondo, quasi il 10% della velocità della luce.

I ricercatori ricordano che si tratta comunque di un valore massimo, che si verifica in condizioni estremamente rare. Il buco nero più veloce mai osservato sta infatti viaggiando "solo" alla velocità di 1.542 chilometri al secondo. Tuttavia, definire i limiti del processo può aiutare gli astrofisici a comprendere quanto frequentemente si verifica.

Ad esempio, scoprire che i buchi neri possono viaggiare a velocità più elevate potrebbe spiegare come mai abbiamo rilevato buchi neri più massicci del previsto. Un maggior numero di buchi neri in movimento, infatti, aumenta le probabilità che essi collidano e divorino altri oggetti.